Presunti scafisti sbarcati dalla Ocean Viking | sono tre i fermi convalidati dalla Polizia

La Polizia ha convalidato i fermi di tre uomini di origine egiziana, ritenuti presunti scafisti. I fermati sono stati arrestati dopo l’arrivo nel pomeriggio di lunedì al porto di Ancona, a bordo della nave Ocean Viking che trasportava circa 100 migranti. I tre sono stati sottoposti a procedimento giudiziario e ora si trovano nelle mani delle autorità.

Salgono così a 7 i provvedimenti di fermo di indiziato di delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina eseguiti dalla Polizia di Stato di Ancona ANCONA - Sono stati convalidati i fermi dei tre presunti scafisti di origine egiziana, dopo l'arrivo nel pomeriggio di lunedì allo scalo portuale dorico della nave Ocean Viking, con a bordo circa 100 migranti. Si tratta del 21esimo sbarco al porto di Ancona, il primo il 10 gennaio 2023. Salgono così a 7 i provvedimenti di fermo di indiziato di delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina eseguiti dalla Polizia di Stato di Ancona nell'ultimo anno e mezzo.