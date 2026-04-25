Savicevic | Genialate litigate e il Milan nel cuore La mia vita è un romanzo

L'ex calciatore ha commentato con entusiasmo le sue esperienze sportive, parlando di momenti memorabili come il gol contro il Barcellona nella finale di Champions del 1994 e delle sue abilità con il pallone. Ha anche ricordato le discussioni e le sfide vissute nel corso della carriera. La sua passione per il calcio e il legame con il club sono stati al centro delle sue parole, che riflettono un percorso ricco di emozioni e successi.

Trovarsi davanti a Dejan Savicevic, anche adesso che è un distinto signore dai capelli bianchi capace di coprire in auto in un sol giorno la distanza dal Montenegro all’Italia per fare da ospite d’onore alla presentazione della sua biografia, significa riconoscere l’essenza della grandezza calcistica. Purché, certo, ci si spogli da ogni archetipo e pregiudizio imposti dal tifo. Chi ha avuto la ventura di ammirarlo dal vivo ricorderà che nelle sue giornate migliori - sono state tante, e avrebbero potuto essere di più, se l’incostanza propria dei geni (e lui è stato il Genio per definizione), una certa idiosincrasia verso consegne tattiche troppo rigide e i molteplici infortuni muscolari non ne avessero limitato l’impiego - Savicevic ha espresso calcio in purezza.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Savicevic: "Genialate, litigate e il Milan nel cuore. La mia vita è un romanzo" Notizie correlate Leggi anche: È l’ora dello scialpinismo. La sondriese Murada ha l’occasione della vita: “Sudoku, fatica e litigate con il papà-coach per vincere l’oro” Milan, colpo Kostic: il baby bomber di Savicevic firma per 3 milioniIl Milan piazza il primo colpo per l’estate 2026 assicurandosi il talento serbo Andrej Kostic, classe 2007, strappato alla concorrenza internazionale...