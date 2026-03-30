Milan colpo Kostic | il baby bomber di Savicevic firma per 3 milioni

Il Milan ha annunciato l’acquisto di Andrej Kostic, giovane talento serbo nato nel 2007. Il club ha definito l’accordo con un contratto di tre milioni di euro fino al 2026. La trattativa si è conclusa con il coinvolgimento di un ex calciatore rossonero, Dejan Savicevic, che ha supportato l’operazione. Kostic arriva dal panorama internazionale, con l’obiettivo di rafforzare la rosa della squadra.

Il Milan piazza il primo colpo per l’estate 2026 assicurandosi il talento serbo Andrej Kostic, classe 2007, strappato alla concorrenza internazionale grazie alla benedizione di un mito rossonero come Dejan Savicevic. L’operazione con il Partizan Belgrado si è chiusa a cifre decisamente vantaggiose: 3 milioni di euro più bonus, un prezzo di saldo rispetto alle valutazioni iniziali di 10 milioni. Come spiegato dal giornalista Carlo Pellegatti, la velocità della trattativa è stata dettata dalle necessità finanziarie del club serbo, obbligato a monetizzare per ottenere la licenza UEFA. Nonostante i suoi 19 anni, Kostic vanta già numeri da veterano nel massimo campionato serbo, con 11 gol in 27 presenze. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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