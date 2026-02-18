È l’ora dello scialpinismo La sondriese Murada ha l’occasione della vita | Sudoku fatica e litigate con il papà-coach per vincere l’oro

Bormio (Sondrio), 18 febbraio 2026 – Il momento è arrivato. Lo sci alpinismo è pronto a fare il proprio storico esordio alle Olimpiadi invernali. La disciplina - che solo in Italia conta circa un milione di praticanti - vivrà da domani 18 febbraio il debutto a Milano-Cortina. Tra gli italiani a caccia di una medaglia c’è la sondriese Giulia Murada, punta di diamante di una squadra azzurra che comprende anche Alba De Silvestri e Michele Boscacci (moglie e marito, lui di lombardo di Sondalo, lei lombarda d’adozione). Ma gli occhi, soprattutto domani, saranno tutti puntati su Giulia tra le favorite nella gara sprint. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Giulia Murada, una figlia d’arte a Milano Cortina: “Sudoku, parole crociate e un papà coach per il mio sogno alle Olimpiadi”Giulia Murada ha scoperto la passione per lo sci alpinismo grazie a suo padre Ivan, allenatore e ex atleta.

Olimpiadi, l’ora d’oro dello slittino italiano: così ha scritto la storia in 63 minutiIn poco più di un’ora, l’Italia scrive una pagina importante nello slittino ai Giochi di Pechino.

Milano Cortina, Brignone ci riprova, con Goggia un'altra sfida: è l'ora dello Slalom GiganteUna gara da affrontare senza stress e pressioni, nonostante per entrambe sia l'ultima in questa edizione dei Giochi. Federica Brignone e Sofia Goggia hanno ancora una carta 'gigante' da giocare prima ... msn.com

Milo Infante, Ore 14 di sera non va in onda (5 febbraio): lo stop lunghissimo e quando tornaCon l'inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, il talk Show serale di Rai 2 va in pausa a partire da stasera 5 febbraio ... libero.it

Radio1 Rai. . #Olimpiadilnvernali2026 di #MilanoCortina2026. Esordio olimpico per lo sci alpinismo. Domani le gare individuali di uomini e donne. Le sensazioni di Giulia Murada al microfono di Manuel Codignoni per i social di #Radio1 facebook