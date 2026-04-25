Sassuolo da record in Serie A | la squadra di Grosso è la miglior neopromossa degli ultimi 10 anni ma c’è un difetto da correggere

Il Sassuolo, alla sua prima stagione in Serie A sotto la guida di Grosso, si distingue come la miglior neopromossa degli ultimi dieci anni. La squadra ha ottenuto risultati notevoli, stabilendo record in questa categoria. Tuttavia, ci sono aspetti da migliorare, secondo le analisi delle partite e delle statistiche stagionali. La squadra si prepara a intervenire sui punti deboli per mantenere il ritmo e consolidare la posizione in classifica.

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