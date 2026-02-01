Sabato mattina Melania Trump ha pubblicato su X i primi risultati del suo nuovo documentario, intitolato semplicemente

Sabato mattina Melania Trump si è recata su X per sfoggiare i primi successi del suo nuovo documentario, Melania, uscito venerdì negli USA. La First Lady ha scritto che Melania prevede la migliore apertura degli ultimi 10 anni per un documentario (esclusi i film-concerto) e ha ricevuto un punteggio “ A ” dal sito di sondaggi cinematografici “ CinemaScore “. Variety ha confermato entrambi i riconoscimenti. Eppure la critica lo boccia clamorosamente. Vediamo cosa sta succedendo La critica non la pensa allo stesso modo. Mentre il pubblico ha apprezzato Melania, la critica no. Il film ha un brutale 6% di punteggio da parte della critica sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, ma il punteggio del pubblico si attesta su un brillante 99%. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Melania’: il docufilm è il miglior incasso in America degli ultimi 10 anni

Melania, il docufilm sulla moglie di Trump arriva al cinema: cosa sappiamoQuando esce al cinema il documentario Melania? Scopri tutti i dettagli sull'uscita, la trama e i dettagli sul dell'attesissimo film su Melania Trump. tag24.it

Nelle carte di Epstein anche il regista del docufilm 'Melania'Il regista del docufilm 'Melania' è nei documenti relativi a Jeffrey Epstein pubblicati dal Dipartimento di Giustizia. Brett Ratner è infatti in alcune foto con l'ex finanziere. (ANSA) ... ansa.it

Nelle carte di Epstein anche il regista del docufilm 'Melania' #ANSA x.com

Nelle carte di Epstein anche il regista del docufilm 'Melania' #ANSA - facebook.com facebook