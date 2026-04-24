25 aprile Marsella Casapound | A noi non interessa nulla

In occasione del 25 aprile, un rappresentante di un gruppo politico ha dichiarato che non hanno in programma iniziative per questa data e ha affermato che il loro focus principale riguarda il problema dell’immigrazione incontrollata. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento a Marsella, dove si è parlato anche di altre questioni legate alla gestione degli ingressi nel paese. Nessun dettaglio sulle eventuali azioni future è stato comunicato.

“Quando avremmo dovuto fare l’iniziativa di Napoli? A noi del 25 aprile non interessa nulla. Il problema reale è quello dell’immigrazione incontrollata”. Lo ha detto Luca Marsella, portavoce di Casapound e presidente del comitato Remigrazione e riconquista, giunto a Napoli per una iniziativa di promozione della proposta di legge sulla remigrazione. Mondiali 2026, Trump: "Italia al posto dell'Iran? Non ci sto pensando molto" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 25 aprile, Marsella (Casapound): "A noi non interessa nulla" Notizie correlate Leggi anche: Remigrazione, Marsella (Casapound): "Rimpatri forzati per immigrati irregolari" Stazzema, 25 Aprile con Elly Schlein. Invitati i 32 parlamentari sospesi per aver impedito la conferenza di CasapoundSant’Anna di Stazzema, 9 aprile 2026 – Alle celebrazioni per l'81/o anniversario della Liberazione dal nazifascismo, in programma la mattina del 25... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: 25 aprile, Bonelli (Avs): Fratelli d’Italia celebra con CasaPound, oltraggio alla Costituzione; Il tour sulla remigrazione parte da Napoli, movimenti pronti a contestare; Ultradestra a Napoli per parlare di remigrazione, sinistra annuncia proteste; La provocazione alla vigilia del 25 aprile: a Napoli l'incontro sulla remigrazione ha ora una sede ufficiale. 25 aprile, Marsella (Casapound): A noi non interessa nulla(LaPresse) Quando avremmo dovuto fare l'iniziativa di Napoli? A noi del 25 aprile non interessa nulla. Il problema reale è quello ... stream24.ilsole24ore.com Remigrazione, Marsella (Casapound): Rimpatri forzati per immigrati irregolari(LaPresse) La proposta di legge sulla remigrazione ha già raccolto oltre 150mila firme. Vogliamo mandare via con un rimpatrio forzato gli ... stream24.ilsole24ore.com Il Blog di Eleonora Marsella - facebook.com facebook