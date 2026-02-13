tensione tra sangiuliano e marianna aprile su maria rosaria boccia fatevi un esame di coscienza

Gennaro Sangiuliano e Marianna Aprile si sono scontrati in diretta televisiva sulla vicenda di Maria Rosaria Boccia, con il giornalista dell’ex ministro che ha invitato la collega a “farsi un esame di coscienza” dopo aver criticato le sue parole sulla questione.

Alta tensione tra Gennaro Sangiuliano e Marianna Aprile su Maria Rosaria Boccia in tv. La giornalista e co-conduttrice di In Onda ha detto all’ex ministro della Cultura: “È lei che ha reso Maria Rosaria Boccia una notizia e costretto noi a occuparcene. Se qualcuno deve farsi un’esame di coscienza, non siamo noi”. Le parole di Gennaro Sangiuliano su Maria Rosaria Boccia Il botta e risposta tra Marianna Aprile e Sangiuliano sui magistrati L'affondo di Marianna Aprile contro Sangiuliano Le parole di Gennaro Sangiuliano su Maria Rosaria Boccia Gennaro Sangiuliano è stato ospite della puntata di giovedì 12 febbraio di Piazzapulita, programma di La7 condotto da Corrado Formigli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Approfondimenti su marianna aprile

La procura di Roma ha reso note alcune chat tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia nell’ambito dell’indagine per stalking contro Sangiuliano.

Maria Rosaria Boccia e Carlo Tarallo rischiano il processo.

Ultime notizie su marianna aprile

