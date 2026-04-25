Sarnano | nasce il nuovo presidio antiviolenza a La Sorgente

A Sarnano è stato inaugurato un nuovo sportello antiviolenza presso il Centro La Sorgente. L'apertura è avvenuta il 25 aprile 2026 e rappresenta un punto di riferimento per chi cerca supporto e assistenza in situazioni di violenza. La struttura è dedicata a offrire aiuto e ascolto alle persone interessate, con l’obiettivo di migliorare la tutela e il supporto alle vittime.

? Cosa sapere Sarnano, 25 aprile 2026: attivo lo sportello antiviolenza presso il Centro La Sorgente.. Gli Ambiti 15 e 16 garantiscono incontri in presenza con cadenza quindicinale.. Oggi, sabato 25 aprile 2026, il Centro per la Famiglia La Sorgente a Sarnano attiva lo sportello antiviolenza con incontri in presenza ogni quindici giorni. L’apertura del nuovo presidio territoriale avviene dopo l’incontro organizzato giovedì scorso, che ha il coinvolgimento diretto di diverse istituzioni e realtà operative. Il servizio nasce dalla stretta cooperazione tra gli Ambiti territoriali sociali 15 e 16, con il supporto logistico e operativo fornito dal Comune.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sarnano: nasce il nuovo presidio antiviolenza a La Sorgente Notizie correlate Agricoltura, nasce il nuovo presidio a Curtatone per le aziendeLa nuova sede dell’Ufficio Zona Coldiretti Curtatone è stata ufficialmente inaugurata ieri a Borgochiesanuova, segnando un passo decisivo per il... Sanità nei Nebrodi: a Brolo nasce il nuovo presidio per i fragiliLunedì 20 aprile 2026, la cittadinanza di Brolo e dell’area dei Nebrodi ha l’inaugurazione ufficiale della nuova casa di comunità spoke gestita... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Sarnano, un nuovo presidio contro la violenza al servizio del territorio; Uno sportello antiviolenza a Sarnano; Sportello antiviolenza. Servizio attivo ogni quindici giorni. Sarnano, un nuovo presidio contro la violenza al servizio del territorioAttivato al Centro per le Famiglie La Sorgente lo sportello con cadenza quindicinale A Sarnano nasce un nuovo servizio dedicato al sostegno delle donne e dei nuclei familiari, frutto della collabor ... youtvrs.it Agriturismo Le Querce. M83 · Un Nouveau Soleil. Vieni a disintossicarti da noi! Questo weekend si mangia in terrazza immersi nel verde...hai prenotato Tel.0733658211 #25aprile #detox #sarnanoturismo #sarnano #agriturismo - facebook.com facebook