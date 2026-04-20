Lunedì 20 aprile 2026, a Brolo si terrà l’inaugurazione di una nuova casa di comunità gestita dall’Azienda sanitaria provinciale di Messina, dedicata all’assistenza dei pazienti fragili. La struttura si trova nel territorio dei Nebrodi e si rivolge alla popolazione locale e delle aree circostanti. L’evento segna l’apertura di un nuovo presidio sanitario nel centro cittadino, con una cerimonia ufficiale prevista per la giornata.

Lunedì 20 aprile 2026, la cittadinanza di Brolo e dell’area dei Nebrodi ha l’inaugurazione ufficiale della nuova casa di comunità spoke gestita dall’ASP di Messina. Il presidio sanitario, finanziato attraverso i fondi del PNRR, nasce per offrire una risposta concreta alla necessità di assistenza per i pazienti cronici e le persone fragili, garantendo un modello di cura che non attende il malato ma lo intercetta sul territorio. Le porte della struttura si sono aperte oggi in un clima di partecipazione collettiva, con la presenza del sindaco di Brolo, Giuseppe Laccoto, impegnato anche nella presidenza della Commissione Sanità dell’Assemblea Regionale Siciliana, insieme al deputato regionale Pino Galluzzo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità nei Nebrodi: a Brolo nasce il nuovo presidio per i fragili

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