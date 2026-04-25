Memoria, referti medici, citazioni, appunti, immagini. Gli elementi con cui Sarah Aziza ha composto il suo Corpi e confini (Gramma Feltrinelli, pp. 432, euro 22, traduzione di Gioia Guerzoni) ci immergono in una lettura di rara intensità, umana e letteraria. L’esperienza diretta di Aziza, scrittrice e giornalista di origine palestinese che vive tra New York e il Medio Oriente, è quella dell’anoressia, in una forma severa come altrettanto severi sono i ricoveri che ne sono conseguiti. Da sfondo la storia di un popolo e di una identità, soggettiva e collettiva, nell’esercizio di sfuggire alla sparizione. The Hollow Half ha vinto il Palestine Book Award 2025 nella categoria memoir.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Sarah Aziza, tra luoghi d’amore e sparizione

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