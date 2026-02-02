La scoperta di una lettera di Sarah Ferguson a Jeffrey Epstein riaccende le polemiche sulla sua amicizia con il finanziere, morto in carcere nel 2019. Nella missiva, Ferguson lo chiama “leggenda” e gli dedica parole affettuose, mentre emergono anche frasi volgari rivolte alla figlia Eugenie. La pubblicazione di questi documenti mette di nuovo sotto i riflettori i rapporti tra la duchessa e Epstein, suscitando reazioni e domande sulla loro reale natura.

Già nei mesi scorsi erano venute alla luce mail del 2011 - dunque risalenti agli anni successivi alle prime condanne del finanziere pedofilo - in cui Ferguson si rivolgeva a Epstein con toni molto affettuosi che stridevano con le sue precedenti pubbliche dichiarazioni (ad esempio in un'intervista aveva definito il suo rapporto con Epstein un «gigantesco errore di giudizio»). Ora, dalle nuove carte rese pubbliche dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, saltano fuori nuove imbarazzanti email che i due si scambiarono dopo il luglio 2009, quando lui era uscito di galera dopo aver scontato 13 mesi per aver indotto alcune minorenni a prostituirsi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La caduta di Sarah Ferguson: la lettera a Epstein («sei una leggenda, amore mio») e quelle frasi volgari sulla figlia Eugenie

Nuovi documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti riaccendono il mistero sui figli segreti di Jeffrey Epstein.

