Geraci Siculo tra i comuni italiani custodi della Macchia Mediterranea

Geraci Siculo, borgo delle Madonie, ha annunciato un nuovo impegno nella tutela e valorizzazione della Macchia Mediterranea. La comunità locale si sta concentrando sulla conservazione del patrimonio naturalistico, rafforzando le iniziative di protezione dell'ambiente. Questo passo si inserisce in un percorso più ampio di tutela del territorio, confermando la volontà di preservare le peculiarità della zona.

Il borgo madonita di Geraci Siculo compie un nuovo passo nel percorso di tutela e valorizzazione del proprio patrimonio naturalistico. Con una deliberazione della Giunta, l'Amministrazione comunale ha approvato all'unanimità l'adesione alla "Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea".