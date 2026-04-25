Sant’Antimo aggrediscono la polizia | quattro arresti

A Sant’Antimo, quattro persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato durante un intervento per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'episodio si è verificato durante un'operazione di polizia, che ha portato all'arresto dei coinvolti. Le forze dell'ordine hanno fermato i soggetti sul posto, successivamente condotti in questura. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli dell’incidente.

Intervento della Polizia di Stato a Sant’Antimo: quattro persone arrestate per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Tensione nella serata del 23 aprile a Sant’Antimo, dove la Polizia di Stato ha arrestato quattro persone accusate di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Gli arrestati sono quattro soggetti di 54, 58, 55 e 25 anni, coinvolti in un episodio di violenza ai danni degli operatori di polizia durante un’attività di servizio. A diffondere la notizia una comunicazione di Questura di Napoli. L’operazione della Squadra Mobile. L’intervento è avvenuto nel corso di una operazione di polizia giudiziaria condotta dal personale della Squadra Mobile di Napoli.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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