Poliziotti aggrediti durante il cavallo di ritorno a Sant'Antimo quattro arresti

Durante un'operazione sotto copertura a Sant'Antimo, due agenti di polizia sono stati feriti e quattro persone sono state arrestate. L'intervento si è svolto ieri e ha coinvolto un'operazione di polizia nel tentativo di contrastare attività criminali. Le forze dell'ordine sono intervenute nel corso di un'operazione di controllo, che ha portato agli arresti e al ferimento di due agenti.