Poliziotti aggrediti durante il cavallo di ritorno a Sant'Antimo quattro arresti
Durante un'operazione sotto copertura a Sant'Antimo, due agenti di polizia sono stati feriti e quattro persone sono state arrestate. L'intervento si è svolto ieri e ha coinvolto un'operazione di polizia nel tentativo di contrastare attività criminali. Le forze dell'ordine sono intervenute nel corso di un'operazione di controllo, che ha portato agli arresti e al ferimento di due agenti.
Due poliziotti sono stati feriti ieri a Sant'Antimo (Napoli) durante un'operazione sotto copertura; quattro persone sono state arrestate.🔗 Leggi su Fanpage.it
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