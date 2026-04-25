A Sant’Albino, i residenti sono in fermento per il progetto del nuovo polo industriale previsto nella loro zona. La Consulta di Sant’Albino e il Comitato di quartiere hanno espresso opposizione, manifestando il loro dissenso nei confronti dell’area industriale che si vorrebbe realizzare vicino alle abitazioni. La questione sta suscitando discussioni tra i cittadini, che chiedono maggiore attenzione alle loro esigenze e alla tutela del territorio.

Monza, 25 aprile 2026 – Alla Consulta di Sant’Albino e al Comitato di quartiere il parco indust riale previsto nella loro zona non va proprio giù. L’altra sera si è riunita la Consulta presieduta da Stefano Galbiati e ha cercato di far cambiare idea all’assessore all’urbanistica Marco Lamperti che però ha ribadito come Sant’Albino abbia destinazione industriale dal Prg del 1971 e la previsione non sia mai modificata. I cittadini hanno fatto notare che dagli anni ‘70 il quartiere è cresciuto in numero di abitanti e insediamenti industriali. Risultato: adesso si trovano i giardini dei bambini e le abitazioni, gomito a gomito con i capannoni, con il rumore e i disagi viabilisticI.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sant'Albino, residenti in rivolta contro il polo industriale “sotto casa”

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