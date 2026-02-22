Laboratorio di futuro Sant’Albino diventa polo dell’innovazione | Generiamo valore

Il laboratorio di futuro trasforma Sant’Albino in un centro di innovazione grazie a un progetto di rigenerazione urbana. L’area di via Pompei, in passato zona industriale, ora ospita spazi dedicati a startup e tecnologie avanzate. La riqualificazione mira a creare nuove opportunità di lavoro e a valorizzare il quartiere. Sono stati investiti fondi pubblici e privati per avviare questa trasformazione concreta. Il progetto sta già attirando attenzione tra gli imprenditori locali.

Da zona industriale a cittadella dell'innovazione. È questa la traiettoria che sta prendendo l'area di via Pompei, nel quartiere Sant'Albino, dove è già entrato in fase operativa uno dei progetti più ambiziosi di rigenerazione urbana degli ultimi anni. Un intervento voluto dall'amministrazione di Monza, condiviso e sostenuto anche da Assolombarda, che punta a trasformare un'area dismessa in un polo produttivo ad alta tecnologia, capace di coniugare sviluppo economico e qualità urbana. Il via libera della giunta al Masterplan segna un passaggio decisivo. Il documento definisce gli interventi previsti su un'area di oltre 45mila metri quadrati, suddivisa in quattro lotti indipendenti.