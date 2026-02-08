La giunta di Monza ha approvato il progetto per trasformare l’area di via Pompei, nel quartiere Sant’Albino. Ora si attende l’avvio dei lavori per realizzare il nuovo polo industriale, che cambierà il volto di quella zona.

La giunta di Monza ha dato il via libera al masterplan che segnerà la trasformazione dell’ area produttiva di via Pompei, nel quartiere Sant’Albino. Un comparto di oltre 45mila metri quadrati, oggi inespresso, che si prepara a diventare uno dei poli industriali più strategici della città. Il progetto, presentato dalla proprietà, suddivide l’intero perimetro in quattro lotti autonomi, ciascuno destinato a essere sviluppato attraverso successivi piani attuativi o permessi di costruire convenzionati. Si tratta della vasta area retrostante i capannoni Elesa, comprendente anche l’ex edificio Tpm, passato negli anni all’azienda di trasporto pubblico Net e riclassificato da servizi pubblici a produttivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Futuro polo industriale a Sant’Albino, c’è il via libera

