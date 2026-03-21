Sant’Agata de’ Goti Farbo esce allo scoperto | Investiamo nel nostro domani

A Sant’Agata de’ Goti, il candidato Farbo ha annunciato pubblicamente l’intenzione di investire nel futuro della comunità. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui si avvicinano le elezioni amministrative e si fanno più insistenti le voci sui possibili candidati e sui gruppi che si preparano a presentarsi alle urne. La campagna elettorale sta entrando nel vivo, con attenzione crescente sulla scena politica locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Ci avviciniamo alla data delle elezioni amministrative nella cittadina di Sant’Agata de’ Goti e, come spesso accade, da mesi circolano nomi su possibili candidati a sindaco e sui gruppi pronti a presentarsi ai nastri di partenza. Nomi, che da decenni fanno parte della storia della cittadina saticulana e che, nel bene o nel male, hanno lasciato il segno. Nel contesto politico locale, continua a crescere il gruppo di professionisti, di cui si è fatto promotore Vincenzo Farbo, il quale esordisce: “ All’inizio ho pensato che sarebbe stato difficile trovare persone che volessero mettersi in gioco, temevo quasi che tutto... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sant’Agata de’ Goti, Farbo esce allo scoperto: “Investiamo nel nostro domani” Articoli correlati Leggi anche: Sant’Agata de Goti senza sindaco, Riccio va allo Stato: sciolto il Consiglio comunale Sant’Agata de’ Goti: Strade provinciali pericolose: richiesta manutenzione urgenteUNICEF/GAZA: lanciata iniziativa “The Gaza We Want”, cosa vogliono i bambini di Gaza per il loro futuro. Tutti gli aggiornamenti su Sant'Agata de' Goti Farbo esce allo... Temi più discussi: La chiamano la perla del Sannio: la città sospesa nel vuoto che è tra le più spettacolari di tutto il Sud; Sant’Agata de’ Goti, iCare apre le porte del suo mondo con un evento primaverile; Rubarono costosissimi farmaci salvavita nell'ospedale di Sant'Agata de' Goti: fermato uno dei presunti autori; Diocesi: Cerreto Sannita, il laboratorio di pasticceria sociale DolceMente lancia la produzione 2026 di colombe artigianali e uova di cioccolato. Elezioni a Sant’Agata de’ Goti, Farbo candidato sindaco: guiderà lista di professionistiVincenzo Farbo sarà candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di sant’Agata de’ Goti. Ad annunciarlo è una nota dello stesso Farbo che guiderà un gruppo di professionisti locali. All’inizio – ... ntr24.tv Diocesi: Cerreto, iCare a Sant’Agata de’ Goti con i prodotti realizzati nei suoi Laboratori inclusiviLa cooperativa sociale di comunità iCare della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti presenta il suo mondo a Sant’Agata de’ Goti (Bn). Infatti, domenica 22 marzo in uno dei tesori cust ... agensir.it Attimi di vita nel borgo di Sant’Agata de Goti, uno dei più belli della provincia di #Benevento facebook