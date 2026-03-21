Sant’Agata de’ Goti Farbo esce allo scoperto | Investiamo nel nostro domani

Da anteprima24.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sant’Agata de’ Goti, il candidato Farbo ha annunciato pubblicamente l’intenzione di investire nel futuro della comunità. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui si avvicinano le elezioni amministrative e si fanno più insistenti le voci sui possibili candidati e sui gruppi che si preparano a presentarsi alle urne. La campagna elettorale sta entrando nel vivo, con attenzione crescente sulla scena politica locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Ci avviciniamo alla data delle elezioni amministrative nella cittadina di Sant’Agata de’ Goti e, come spesso accade, da mesi circolano nomi su possibili candidati a sindaco e sui gruppi pronti a presentarsi ai nastri di partenza. Nomi, che da decenni fanno parte della storia della cittadina saticulana e che, nel bene o nel male, hanno lasciato il segno. Nel contesto politico locale, continua a crescere il gruppo di professionisti, di cui si è fatto promotore Vincenzo Farbo, il quale esordisce: “ All’inizio ho pensato che sarebbe stato difficile trovare persone che volessero mettersi in gioco, temevo quasi che tutto... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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