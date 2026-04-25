Santa Messa e corteo Sassuolo festeggia la Liberazione

Oggi a Sassuolo si è svolta una cerimonia per ricordare l’81esimo anniversario della Liberazione. La manifestazione ha incluso una Santa Messa e un corteo che ha attraversato le vie principali della città. La commemorazione è stata organizzata per onorare questa ricorrenza, che rappresenta un momento importante per la comunità locale. La giornata ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali.

Sassuolo ha celebrato oggi l’81esimo anniversario della Liberazione, una ricorrenza che, anno dopo anno, si conferma pilastro identitario per la città. La mattinata ha preso il via alle ore 9,30 presso la Chiesa di San Giorgio, dove la Santa Messa ha aperto le celebrazioni solenni, offrendo un.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate La Foce festeggia Santa Zita con fiera di merci varie, processione e messa in genoveseLa tradizionale Fiera di Santa Zita torna ad animare il quartiere della Foce domenica 26 aprile. Reading, musica e parate 'animate', Castelvetro festeggia la LiberazioneLe iniziative per le celebrazioni del 25 Aprile, Festa della Liberazione, a Castelvetro, inizieranno giovedì 23 aprile, alle ore 20. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Festa della Liberazione 2026 - Eventi 25 Aprile; Primo Maggio 2026 a Luino: celebrazioni tra messa, corteo e pranzo sociale; Festa di San Nicola 2026 a Bari: il programma completo giorno per giorno dal 20 aprile al 22 maggio 2026; Varazze celebra santa Caterina a 650 anni dal passaggio in città - Diocesi di Savona. Santa Messa Rai 1 oggi 12 aprile 2026 | Diretta video Abbazia San Martino al Cimino e Angelus Papa Leone XIVDiretta tv Santa Messa Rai 1 e video streaming per la II Domenica del Tempo di Pasqua: come seguirla prima dell'Angelus di Papa Leone XIV ... ilsussidiario.net Liberazione, tutti gli appuntamenti. Cortei, canti e cerimonie solenni. Vallata e Bassa celebrano la paceSabato bambini protagonisti a Casalfiumanese, a Castel Guelfo evento in piazza con il Consiglio dei ragazzi ... msn.com «METTERE GESÙ AL CENTRO», FESTA DI SAN MARCO EVANGELISTA. Il Patriarca Francesco Moraglia ha presieduto oggi la Santa Messa per le celebrazioni del Santo patrono di Venezia, Marco Evangelista, nella basilica cattedrale a lui dedicata. Il Patria - facebook.com facebook