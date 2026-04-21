Reading musica e parate ' animate' Castelvetro festeggia la Liberazione

A Castelvetro sono pronte le celebrazioni per il 25 aprile, Festa della Liberazione, con diverse iniziative che prenderanno il via giovedì 23 aprile alle 20. Durante l’evento ci saranno momenti di lettura, esibizioni musicali e parate animate, pensate per coinvolgere la comunità e ricordare questa ricorrenza. La manifestazione si svolgerà in varie location del paese e durerà alcuni giorni.

Le iniziative per le celebrazioni del 25 Aprile, Festa della Liberazione, a Castelvetro, inizieranno giovedì 23 aprile, alle ore 20.30, nella sala civica Pake, con il reading "Diventare pioggia, diventare tempesta", tratto da "La Resistenza delle donne" di Benedetta Tobagi, con letture ad alta.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Due giorni di parate e musicaLo spirito olimpico fa tappa sul Lago Maggiore con l’Olympic Fringe Festival, rassegna itinerante promossa da Fondazione Varese Welcome e Camera di... Montegrotto Terme festeggia la Liberazione con uno spettacolo dedicato a Sandro PertiniSabato 25 aprile Montegrotto Terme celebra l'ottantesimo anniversario della Liberazione con una serata in piazza Roma che unisce il momento civile e...