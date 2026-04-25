Sanremo rogo notturno in via Margotti | 10 feriti e un uomo in rianimazione

Nella notte a Sanremo, un incendio ha coinvolto via Margotti, provocando dieci feriti e un uomo ricoverato in rianimazione. I vigili del fuoco hanno dichiarato inagibili due appartamenti a causa delle fiamme. L’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori è stato rapido, ma le cause dell’incendio sono ancora da chiarire. La zona è stata messa sotto controllo mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei feriti.

? Cosa sapere Incendio in via Margotti a Sanremo: dieci feriti e un uomo in rianimazione.. Due appartamenti dichiarati inagibili dai vigili del fuoco dopo il rogo notturno.. Dieci persone sono finite sotto osservazione medica dopo che un incendio scoppiato nella notte in via Margotti a Sanremo ha travolto un edificio residenziale, lasciando un uomo in condizioni critiche. Il dramma si è consumato tra le mura domestiche di un appartamento dove un uomo, in stato di ebbrezza, avrebbe dato il via alle fiamme. Il fumo e il calore si sono diffusi con estrema rapidità nelle parti comuni dello stabile, costringendo i residenti a una fuga precipitosa nel buio della notte.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo, rogo notturno in via Margotti: 10 feriti e un uomo in rianimazione Notizie correlate Grumello: rogo notturno, 8 feriti e 6 squadre al lavoroUn rogo notturno ha colpito una palazzina residenziale a Grumello del Monte, in provincia di Bergamo, provocando l’evacuazione immediata di otto... Oppeano, rogo notturno nel centro rifiuti: 10 tonnellate distrutteUn violento incendio ha devastato la notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 aprile 2026 l’area di un centro di gestione rifiuti situato in via Bursi, nel...