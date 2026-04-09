Oppeano rogo notturno nel centro rifiuti | 10 tonnellate distrutte

Da ameve.eu 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un incendio si è sviluppato in un centro di gestione rifiuti in via Bursi, nel territorio di Oppeano. L’incendio ha interessato circa dieci tonnellate di materiali presenti nell’area, causando danni significativi alla struttura e ai rifiuti stoccati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un violento incendio ha devastato la notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 aprile 2026 l’area di un centro di gestione rifiuti situato in via Bursi, nel territorio di Oppeano. Il rogo, scoppiato intorno alle ore 23:00 di ieri, ha coinvolto circa 10 tonnellate di materiali eterogenei, tra cui legno, nylon e carta, concentrandosi principalmente nel piazzale dell’azienda. L’azione coordinata dei soccorsi e il perimetro industriale. Le fiamme sono state dominate verso le 5 del mattino di oggi, dopo una lunga battaglia notturna che ha impegnate quattro squadre dei Vigili del Fuoco. I primi interventi sono stati supportati da diverse autobotti e autopompe inviate sul luogo per arginare il calore sprigionato dai materiali combustibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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