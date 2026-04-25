Sanremo il musical delle Janare conquista il palco del GEF

Durante il Global Education Festival di Sanremo, l'Istituto De La Salle di Benevento ha ricevuto una menzione speciale per il musical delle Janare, portato sul palco dell'evento. La cerimonia si è svolta nella città ligure e ha visto protagonisti diversi progetti legati all’educazione e alla cultura. La menzione riconosce il lavoro svolto dall’istituto nel presentare lo spettacolo, che ha attirato l’attenzione dei presenti.

?? Cosa sapere L'Istituto De La Salle di Benevento riceve menzione speciale al Global Education Festival di Sanremo. Il musical sulle Janare apre ufficialmente la manifestazione presso il Teatro Ariston. L'Istituto De La Salle di Benevento ha ottenuto la menzione speciale per l'originalità al Global Education Festival di Sanremo, aprendo ufficialmente il palcoscenico del GEF con il musical Musiké delle Janare: Tum, Pa e la strega Lucia. Il successo è arrivato direttamente dal Teatro Ariston, .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo, il musical delle Janare conquista il palco del GEF L’ ISTITUTO DE LA SALLE CONQUISTA IL GLOBAL EDUCATION FESTIVAL DI SANREMO. Notizie correlate Gli studenti del ‘De La Salle’ tornano all’Ariston di Sanremo con un musical sulle JanareUn riconoscimento che conferma la qualità del percorso educativo e artistico portato avanti dall’Istituto, capace di coniugare innovazione didattica,... Cristina D’Avena svela il suo progetto futuribile: un musical ispirato alle fiabe, in arrivo sul palco di Sanremo.Cristina D’Avena, icona della musica infantile italiana conosciuta in tutto il mondo per le sue inconfondibili sigle animate, ha annunciato un... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Festival della creatività: pronti ad esibirsi centinaia di ragazzi; Festival internazionale delle scuole, la band dell’istituto Turoldo trionfa a Sanremo; L’istituto ‘De La Salle’ conquista il Global Education Festival di Sanremo; Gazzetta di Benevento. L’Istituto ‘De La Salle’ conquista la menzione speciale per l’originalità al Global Education Festival di SanremoUn’ondata di creatività, identità e passione ha attraversato il palco del GEF – il Global Education Festival di Sanremo, dove l’Istituto De La Salle di Benevento ha brillato conquistando la menzione s ... ntr24.tv Stefano De Martino alla guida di Sanremo 2027, la Rai replica alle critiche sulle competenze musicalDopo l’annuncio ufficiale che ha consacrato Stefano De Martino come conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo, non sono mancate polemiche e perplessità. In particolare, una ... comingsoon.it Il conduttore ha tentato di riprodurre i passi iconici di "Per Sempre Sì" durante l'ospitata del vincitore di Sanremo 2026 - facebook.com facebook Meno di un mese all’Eurovision. Da Sanremo a Vienna il sogno di #SalDaVinci, che al Tg1 dice: “Vedere persone di altri Paesi cantare in italiano “Per sempre sì” è assolutamente fantastico”. #Tg1 Emiliano Condò x.com