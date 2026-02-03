Cristina D’Avena svela il suo progetto futuribile | un musical ispirato alle fiabe in arrivo sul palco di Sanremo

Cristina D’Avena annuncia un nuovo musical ispirato alle fiabe, che arriverà sul palco di Sanremo durante il prossimo Festival. La cantante, nota in Italia e all’estero per le sue sigle animate, si prepara a portare sul palco un progetto che mescola musica e narrazione fantastica, senza ancora svelare tutti i dettagli.

Cristina D’Avena, icona della musica infantile italiana conosciuta in tutto il mondo per le sue inconfondibili sigle animate, ha annunciato un progetto ambizioso e profondamente personale: un musical ispirato alle fiabe, in arrivo sul palco del Teatro Ariston durante la prossima edizione del Festival di Sanremo. L’annuncio, fatto durante una conferenza stampa a Bologna, ha acceso l’interesse del pubblico e dei media, che vedono in questo progetto un passaggio significativo nella carriera della cantante bolognese, 61 anni, che da decenni incanta generazioni con melodie che sembrano uscite da un libro di fiabe.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Cristina DAvena

Cristina D’Avena si prepara a salire sul palco di Sanremo, dove canterà in duetto con le Le bambole di pezza.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Cristina DAvena

Argomenti discussi: Carlo Conti svela i duetti di Sanremo. Sul palco Morgan, Cristina D'Avena, Fagnani, Belen; Sanremo, Carlo Conti svela i duetti: l’elenco completo e i brani prescelti; Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti svela i duetti: ospiti e cover del 27 febbraio; Sanremo 2026 entra nel vivo: Carlo Conti svela duetti e novità al TG1 / la tabella con gli artisti e i brani in scaletta.

Cristina D’Avena: La mia fiaba a Sanremo, nel futuro c’è un musicalAll’Ariston con Occhi di gatto nel duetto con il gruppo punk Le bambole di pezza. Ho il rimpianto del brano che Dalla voleva scrivere per me. Non fece in tempo ... msn.com

Carlo Conti svela i duetti di Sanremo. Sul palco Morgan, Cristina D'Avena, Fagnani, BelenTornano cantanti di grande esperienza come Fiorella Mannoia, Pupo e gli Stadio, ed emergenti come TonyPitony, Alfa e Gaia ... huffingtonpost.it

Ieri la Regina delle sigle Cristina D'Avena ha chiuso la prima giornata di Nerd Show, con le sigle più amate della nostra infanzia Oggi, vi aspettano ancora tanti altri ospiti da conoscere e aree da esplorare. La giornata è appena iniziata - facebook.com facebook