Gli studenti del ‘De La Salle’ sono tornati all’Ariston di Sanremo per rappresentare un musical dedicato alle Janare. Per il secondo anno consecutivo, le classi terza, quarta e quinta della scuola partecipano alla produzione, portando sul palco un spettacolo che affronta questa figura della tradizione popolare. La rappresentazione ha coinvolto gli studenti in attività di preparazione e recitazione, con la partecipazione di insegnanti e dirigenti scolastici.

Un riconoscimento che conferma la qualità del percorso educativo e artistico portato avanti dall’Istituto, capace di coniugare innovazione didattica, valorizzazione del territorio e creatività. La partecipazione è fortemente voluta da don Donato D’Agostino e dalla coordinatrice educativo-didattica Angela Meola, che riconoscono il valore fondamentale della musica e della coreutica nel contesto scolastico quale strumento privilegiato di formazione integrale della persona. L’opera rappresenta l’evoluzione del percorso pedagogico e creativo della progettazione didattica dell’Istituto, trasponendo la metodologia ritmica “Tumpa” nel cuore delle leggende del territorio sannita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Gli studenti del ‘De La Salle’ tornano all’Ariston di Sanremo con un musical sulle Janare

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