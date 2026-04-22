25 Aprile | Roma e Milano tra memoria e nuove lotte di piazza

Il 25 aprile, giorno della Liberazione dall’occupazione nazifascista, sarà celebrato con manifestazioni e cortei a Roma e Milano. Le due città si preparano a diventare punti di riferimento per eventi pubblici che coinvolgeranno cittadini, associazioni e gruppi politici. La giornata vedrà momenti di commemorazione e iniziative di protesta, con l’obiettivo di ricordare la fine del regime e di sottolineare le sfide attuali.

L’Italia si prepara a celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione dal Nazifascismo con una giornata di mobilitazioni che trasformeranno Roma e Milano in centri di confronto globale. Il 25 aprile 2026 vedrà le istituzioni incrociare i movimenti di piazza, portando le istanze legate ai conflitti attuali, come quello a Gaza o le tensioni in America Latina, direttamente nelle commemorazioni ufficiali. Il programma romano tra memoria istituzionale e spinte di piazza. La capitale sarà teatro di un percorso articolato che parte dalle prime ore del mattino. Alle 8:30, l’Associazione nazionale partigiani italiani guiderà il primo momento di riflessione con un omaggio alle Fosse Ardeatine.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 25 Aprile: Roma e Milano tra memoria e nuove lotte di piazza Hitler l'itinéraire complet : lieux clés de son pouvoir à sa chute - Documentaire Histoire -MDW Notizie correlate Roma il 25 aprile: tra memoria della Resistenza e musei gratuitiRoma si prepara a vivere una giornata di profonda stratificazione sociale e culturale il prossimo 25 aprile, quando la capitale italiana intreccerà... Castelfranco di Sopra celebra il 25 Aprile tra memoria e tradizioneArezzo, 22 aprile 2026 – Torna il mercatino del vintage In occasione dell’Anniversario della Liberazione d’Italia, sabato 25 aprile, Castelfranco di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia; FESTA DELLA RESISTENZA; Cosa fare il 25 aprile a Roma per la Festa di Liberazione 2026; 81° della Liberazione dal nazifascismo – Manifestazione a Roma. 25 aprile a Roma: cosa fare tra concerti, eventi gratis e gite fuori portaIl 25 aprile a Roma, cosa fare tra eventi, cultura e gite: una giornata tra memoria, svago e tante cose da fare. funweek.it Festa della liberazione, tutti gli eventi del 25 aprile: dai musei gratis agli appuntamenti in città e fuori portaIl 25 aprile sta per arrivare e, come ogni anno, Roma si trasforma completamente, in una giornata ricca di appuntamenti che intrecciano memoria storica, partecipazione collettiva e tempo ... leggo.it Nel pomeriggio di lunedì 20 aprile, gli agenti della polizia locale e del nucleo anti-degrado sono intervenuti a Bari vecchia, per effettuare verifiche rispetto alla provenienza di una serie di bustoni di rifiuti indifferenziati, abbandonati all’esterno dei cassonetti sul - facebook.com facebook Edicola Bardaro Grella, la rassegna stampa del 22 aprile x.com