Sanremo 2027 | il dardo di Milly Carlucci contro De Martino

Durante una recente conferenza, una nota conduttrice ha annunciato la proposta di incarico artistico per l'edizione del 2027 del festival di Sanremo. La candidata indicata è una cantante e conduttrice nota per il suo ruolo nello spettacolo, mentre il supporto alla direzione artistica sarà affidato a un ex ballerino e conduttore televisivo. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori commenti.

? Cosa sapere Milly Carlucci propone Elisa per la direzione artistica di Sanremo 2027 con Stefano De Martino.. La conduttrice suggerisce una conduzione femminile per bilanciare il futuro palinsesto Rai.. Milly Carlucci ha lanciato una frecciatina a Sanremo 2027 durante un colloquio con il quotidiano torinese, toccando temi caldi tra Rai e Canale 5. La conduttrice di Sulmona ha aperto un ventaglio di riflessioni che spaziano dalla gestione del Festival della canzone italiana alla giuria di Ballando con le Stelle, passando per la vicenda giudiziaria che vede protagonista Barbara D’Urso. Mentre i riflettori sono puntati su Stefano De Martino,...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo 2027: il dardo di Milly Carlucci contro De Martino Notizie correlate Leggi anche: Stefano De Martino, giallo in Rai: “snobba” Milly Carlucci. L’ombra di Maria De Filippi Sanremo 2027: Il web accusa Arisa di essere contro Stefano De Martino, ma la cantante negaNegli ultimi giorni, il nome di Arisa è finito al centro di un acceso dibattito online legato al futuro del Festival di Sanremo. Panoramica sull’argomento Milly Carlucci critica la scelta di Sanremo e parla di Ballando con le Stelle: lucarelli, cruciani e D'UrsoMilly Carlucci si esprime sui grandi temi del piccolo schermo: dalla conduzione di Sanremo 2027 alle trattative per la giuria di Ballando con le Stelle, fino alla situazione tra Barbara D'Urso e Media ... notizie.it Milly Carlucci, la frase a sorpresa che non farà piacere a Stefano De Martino: stoccata su SanremoMilly Carlucci a ruota libera su Stefano De Martino a Sanremo, sullo scontro D'Urso-Mediaset e sulla giuria di Ballando con le Stelle ... gossipetv.com