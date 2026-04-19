In un contesto televisivo caratterizzato da frequenti cambiamenti, si parla di un'intervista in cui un noto conduttore ha deciso di non partecipare a una trasmissione condotta da una collega molto nota. La sua assenza ha suscitato curiosità tra il pubblico e gli addetti ai lavori, alimentando speculazioni sulla presenza di motivazioni personali o professionali dietro questa scelta. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di dinamiche interne alle reti televisive italiane.

Nel mondo della televisione, anche le assenze possono diventare un caso. E quando a mancare è uno dei volti più popolari della Rai, il sospetto che dietro ci sia qualcosa di più di una semplice coincidenza prende rapidamente forma. È quello che sta accadendo attorno a Stefano De Martino, protagonista di un piccolo “giallo” che sta animando il dietro le quinte del servizio pubblico. Tutto nasce da una promessa fatta davanti alle telecamere. Durante la prima puntata di “Canzonissima”, Milly Carlucci aveva espresso il desiderio di avere De Martino tra gli ospiti del programma, ricevendo un’apertura che lasciava presagire una partecipazione imminente.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Stefano De Martino, giallo in Rai: “snobba” Milly Carlucci. L’ombra di Maria De Filippi

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