Negli ultimi giorni, sui social si è diffusa una discussione riguardante la cantante Arisa e il suo ruolo nel prossimo Festival di Sanremo. Alcuni utenti hanno accusato l’artista di essere in contrasto con Stefano De Martino, coinvolto nell’organizzazione dell’evento. Tuttavia, la cantante ha smentito le voci, precisando di non aver nulla a che fare con le polemiche che stanno circolando online.

Negli ultimi giorni, il nome di Arisa è finito al centro di un acceso dibattito online legato al futuro del Festival di Sanremo. Alcuni utenti del web hanno interpretato le sue dichiarazioni come una critica nei confronti di Stefano De Martino, scelto per guidare la prossima edizione della kermesse. La polemica, alimentata da estratti di interviste e commenti social, ha spinto la cantante a intervenire pubblicamente per chiarire la propria posizione. Con parole dirette, Arisa ha voluto spegnere ogni equivoco, ribadendo rispetto e stima per il conduttore napoletano e rilanciando, anzi, la sua disponibilità a salire di nuovo sul palco dell’Ariston. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sanremo 2027: Il web accusa Arisa di essere contro Stefano De Martino, ma la cantante nega

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