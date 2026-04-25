Sanità l' Umbria e l' intelligenza artificiale | Primato a livello nazionale

La Regione Umbria ha annunciato che il Centro regionale di intelligenza artificiale in sanità (Crias) si è riunito ufficialmente per la prima volta. L'incontro rappresenta un passo importante per l'uso delle tecnologie digitali nel settore sanitario a livello nazionale. La riunione ha coinvolto i rappresentanti del centro e si è svolta in modalità ufficiale, segnando un primo momento di coordinamento tra le parti coinvolte.

La Regione Umbria annuncia con una nota che il Centro regionale intelligenza artificiale in sanità (Crias) si è riunito ufficialmente per la prima volta. Secondo Palazzo Donini questo è “un passo che segna un primato importante a livello nazionale”. L’Umbria, scrivono, “è la prima Regione in.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Intelligenza Artificiale nella PA: la Puglia guida la sperimentazione a livello nazionaleImplementare soluzioni basate sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per supportare attività e processi delle pubbliche amministrazioni. Osservatorio, furti in abitazione in Umbria 41,2 ogni 10mila abitanti: "l'Umbria al 1° posto a livello nazionale"Le analisi dell’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis–Verisure in collaborazione con il Servizio Analisi Criminale del Ministero... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Disabilità cognitive e sensoriali. In Umbria il progetto DAMA per l’accesso alle cure; Sanità, nasce in Umbria l'Officina trasfusionale unica: il progetto; Sanità: l’Umbria accelera sulle liste d’attesa: tempi ridotti del 25%. Schillaci: Regione virtuosa; Sanità, Regione: l’Umbria migliora i tempi delle liste di attesa del 25%. Regione, l'Umbria migliora i tempi delle liste di attesa del 25% in sanitàL'Umbria migliora i tempi delle liste di attesa del 25% in sanità. Lo sottolinea la Regione ricordando che ad affermarlo lo scorso 20 aprile è stato il ministro della Salute Orazio Schillaci dichiaran ... ansa.it E' ancora scontro sulle liste d'attesa tra il senatore Zaffini e la presidente ProiettiL'Umbria migliora i tempi del 25% sottolinea la Regione ricordando che ad affermarlo lo scorso 20 aprile è stato il ministro della Salute Orazio Schillaci dichiarando che le liste di attesa per la ... ansa.it A Palombara Sabina c'è una nuova Casa della Comunità a disposizione dei cittadini. Continuiamo a rafforzare la sanità del territorio, con nuove strutture e servizi più vicini a chi ha bisogno, per una presa in carico ancora più efficace. x.com TeleRama. . Continua ad opporsi con fermezza il gruppo regionale di Fratelli d'Italia all' aumento dell'irpef per colmare il buco in sanità da 369 milioni di euro."L'alternativa esiste - dicono i consiglieri - una task force che si impegni sul serio ad eliminare gli spre - facebook.com facebook