Intelligenza Artificiale nella PA | la Puglia guida la sperimentazione a livello nazionale

In Puglia, la sperimentazione di intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione sta prendendo forma come esempio nazionale. Le autorità regionali stanno introducendo soluzioni innovative per automatizzare e migliorare vari processi amministrativi. Questa iniziativa coinvolge diverse strutture pubbliche, puntando a integrare tecnologie avanzate per aumentare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.