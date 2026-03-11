Intelligenza Artificiale nella PA | la Puglia guida la sperimentazione a livello nazionale
In Puglia, la sperimentazione di intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione sta prendendo forma come esempio nazionale. Le autorità regionali stanno introducendo soluzioni innovative per automatizzare e migliorare vari processi amministrativi. Questa iniziativa coinvolge diverse strutture pubbliche, puntando a integrare tecnologie avanzate per aumentare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.
Implementare soluzioni basate sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per supportare attività e processi delle pubbliche amministrazioni. E' questo l'obiettivo del programma nazionale 'Regioni per l’Intelligenza Artificiale – REG4IA', promosso dal dipartimento per la Trasformazione Digitale. 🔗 Leggi su Baritoday.it
AI Matching nella PA: l'intelligenza artificiale per decisioni oggettive e trasparenti; Ecco come l'Intelligenza artificiale rischia di incasinare la Pubblica amministrazione; Confronto internazionale su etica e formazione nell'era dell'intelligenza artificiale.
