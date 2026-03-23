Sanità Puglia, buco da 369 milioni: FP CGIL Foggia alza lo scudo. “Non si risana sulla pelle di lavoratori e cittadini”. Il Segretario Generale della FP CGIL Foggia, Angelo Ricucci, contesta duramente il provvedimento: Siamo di fronte a un fallimento della programmazione che non può essere sanato tagliando i servizi essenziali. Riteniamo che non si può parlare di "razionalizzazione" quando si colpisce il cuore dei servizi in un territorio vasto e complesso come quello di Foggia. In primo luogo, ribadiamo un no categorico al blocco lineare delle assunzioni. A nostro avviso, non si tratta di una semplice misura contabile, ma di un provvedimento che, nei fatti, mette a rischio la sicurezza sul lavoro degli operatori e il diritto alla salute dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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