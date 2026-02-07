La Casa della Comunità Parte la nuova era della sanità territoriale

Ieri mattina a Magione è stata ufficialmente aperta la nuova Casa della Comunità. La struttura, situata in piazza Simoncini, rappresenta un passo avanti importante per le cure sul territorio. Sono stati investiti oltre 1,5 milioni di euro, quasi tutto con fondi Pnrr. Ora la cittadinanza potrà contare su servizi più vicini e più efficienti.

È stata inaugurata ieri mattina in piazza Simoncini la Casa della Comunità di Magione, struttura nodale delle cure territoriali realizzata grazie a un investimento complessivo di 1 milione e 575mila euro, in gran parte derivanti dai fondi Pnrr. Il taglio del nastro, avvenuto alla presenza della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e dei vertici dell’Usl Umbria 1, segna il passaggio verso un modello di assistenza che punta a decongestionare gli ospedali portando la cura direttamente tra i cittadini. L’immobile, acquistato per circa 943mila euro dal Comune e ristrutturato secondo gli standard del Dm 772022, è stato concepito come un hub multidisciplinare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

