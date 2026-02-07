La Casa della Comunità Parte la nuova era della sanità territoriale
Ieri mattina a Magione è stata ufficialmente aperta la nuova Casa della Comunità. La struttura, situata in piazza Simoncini, rappresenta un passo avanti importante per le cure sul territorio. Sono stati investiti oltre 1,5 milioni di euro, quasi tutto con fondi Pnrr. Ora la cittadinanza potrà contare su servizi più vicini e più efficienti.
È stata inaugurata ieri mattina in piazza Simoncini la Casa della Comunità di Magione, struttura nodale delle cure territoriali realizzata grazie a un investimento complessivo di 1 milione e 575mila euro, in gran parte derivanti dai fondi Pnrr. Il taglio del nastro, avvenuto alla presenza della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e dei vertici dell’Usl Umbria 1, segna il passaggio verso un modello di assistenza che punta a decongestionare gli ospedali portando la cura direttamente tra i cittadini. L’immobile, acquistato per circa 943mila euro dal Comune e ristrutturato secondo gli standard del Dm 772022, è stato concepito come un hub multidisciplinare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Casa della Comunità
Nuova casa e ospedale di comunità, passo in avanti per la sanità territoriale a Barcellona
Sanità territoriale sui Nebrodi: attivate tre nuove Case della Comunità finanziate dal Pnrr
La sanità nei Nebrodi fa un passo avanti.
Roma - SANITA'. ASL ROMA 2, ROCCA INAUGURA CASA DELLA COMUNITÀ SAN NEMESIO (06.10.25)
Ultime notizie su Casa della Comunità
Argomenti discussi: Sanità, inaugurate tre nuove Case della Comunità nei quartieri Nomentano, Casalotti e Vigne Nuove; Da poliambulatori a case di comunità, inaugurati a Roma tre nuovi centri polispecialistici aperti h24; Recco - Casa della Comunità; Inaugurata la Casa della comunità di Magione.
La casa della comunità. Parte la nuova era della sanità territorialeMagione, l’obiettivo è decongestionare gli ospedali portando le cure direttamente tra i cittadini. Investimento da oltre un milione e mezzo. msn.com
Anche Magione ha la propria Casa di ComunitàLa casa della comunità di Magione, centro operativo delle cure territoriali per migliorare l'integrazione tra i servizi e la sanità d'iniziativa, mira alla prevenzione e alla gestione delle patologie ... rainews.it
Chiaramonte Gulfi era diventata la sua seconda casa. Comunità e colleghi sconvolti: "Ricorderemo Davide Di Corato per il suo entusiasmo contagioso e la sua grande professionalità" facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.