San Rossore intervento per togliere rami spezzati

A San Rossore, una ditta incaricata ha avviato un intervento per rimuovere rami spezzati dagli alberi presenti nell'area. L'operazione è stata avviata il 25 aprile 2026 e riguarda principalmente la sicurezza dei visitatori e la tutela della natura. L’intervento si concentra sull’eliminazione di rami pericolanti che potrebbero rappresentare un rischio per le persone e per le piante stesse.

Pisa 25 aprile 2026- Sicurezza per i visitatori e attenzione alla natura: una ditta incaricata dall'Ente Parco hs operato sul viale delle Aquile Randagie, uno dei principali viali di San Rossore molto frequentato anche per le passeggiate, per togliere dagli alberi i rami spezzati e resi quindi pericolanti dagli ultimi eventi atmosferici. La misura viene attuata per rendere più sicura la fruizione della Tenuta, a maggior ragione in vista dei prossimi giorni quando è previsto un afflusso di migliaia di persone. Questo intervento è eseguito sotto la supervisione dell'ufficio biodiversità dell'Ente e con la consulenza di un ornitologo professionista che verifica che le operazioni non comportino nessun danno all'avifauna e controlla che non siano presenti nidi sugli alberi interessati dall'intervento.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Rossore, intervento per togliere rami spezzati Notizie correlate Vento e rami spezzati, scatta il piano di pronto intervento: nessun disagio alla circolazioneGli operai comunali sgomberano le vie dai piccoli detriti causati dall'allerta meteo. Rami pericolanti lungo viale delle Aquile Randagie a San Rossore: interventi di rimozioneOggi, 24 aprile, una ditta incaricata dall'Ente Parco è in azione sul viale delle Aquile Randagie, uno dei principali viali di San Rossore molto... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rami pericolanti lungo viale delle Aquile Randagie a San Rossore: interventi di rimozione; La pace è qualcosa che si fa. Il 25 aprile del Movimento no base di Pisa a Camp Darby; Papu Gomez operato alla caviglia destra, intervento perfettamente riuscito: 2 mesi di recupero; Proposta per la linea Pisa-Firenze : Alta velocità? Meglio quattro binari. San Rossore, intervento per togliere rami spezzatiPisa 25 aprile 2026- Sicurezza per i visitatori e attenzione alla natura: una ditta incaricata dall'Ente Parco hs operato sul viale delle Aquile Randagie, uno dei principali viali di San Rossore molto ... lanazione.it Alberi tagliati a San Rossore: Sono interventi fondamentali per la sicurezza dei visitatoriIl ’Comitato difesa degli alberi’ lamenta rimozioni indiscriminate, l’azione del Parco Circa 40 pini a rischio in quanto colpiti da fulmini. Mentre altre piante sono pericolanti. Sono in corso a ... lanazione.it Il gruppo nato nel 2022 per opporsi alla costruzione di una nuova base militare nel Parco naturale di San Rossore ha organizzato la “sua” festa della Liberazione nei pressi di una delle più grandi basi statunitensi in Europa, per poi arrivare in corteo al presidio - facebook.com facebook