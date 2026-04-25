San Rossore intervento per togliere rami spezzati

Da lanazione.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Rossore, una ditta incaricata ha avviato un intervento per rimuovere rami spezzati dagli alberi presenti nell'area. L'operazione è stata avviata il 25 aprile 2026 e riguarda principalmente la sicurezza dei visitatori e la tutela della natura. L’intervento si concentra sull’eliminazione di rami pericolanti che potrebbero rappresentare un rischio per le persone e per le piante stesse.

Pisa 25 aprile 2026-  Sicurezza per i visitatori e attenzione alla natura:  una ditta incaricata dall'Ente Parco hs operato sul viale delle Aquile Randagie, uno dei principali viali di San Rossore molto frequentato anche per le passeggiate, per togliere dagli alberi i rami spezzati e resi quindi pericolanti dagli ultimi eventi atmosferici. La misura viene attuata per rendere più sicura la fruizione della Tenuta, a maggior ragione in vista dei prossimi giorni quando è previsto un afflusso di migliaia di persone. Questo intervento è eseguito sotto la supervisione dell'ufficio biodiversità dell'Ente e con la consulenza di un ornitologo professionista che verifica che le operazioni non comportino nessun danno all'avifauna e controlla che non siano presenti nidi sugli alberi interessati dall'intervento.🔗 Leggi su Lanazione.it

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