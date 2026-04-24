Rami pericolanti lungo viale delle Aquile Randagie a San Rossore | interventi di rimozione

Oggi, 24 aprile, una ditta incaricata dall'Ente Parco sta lavorando lungo il viale delle Aquile Randagie a San Rossore per rimuovere rami pericolanti dagli alberi. Il viale, molto frequentato da chi passeggia nella zona, è stato interessato da eventi atmosferici recenti che hanno provocato la rottura di alcuni rami. L’intervento mira a eliminare i rischi legati a queste situazioni.

Oggi, 24 aprile, una ditta incaricata dall'Ente Parco è in azione sul viale delle Aquile Randagie, uno dei principali viali di San Rossore molto frequentato anche per le passeggiate, per togliere dagli alberi i rami spezzati e resi quindi pericolanti dagli ultimi eventi atmosferici. Lo rende noto.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Rami pericolanti lungo la strada pubblica, l'intervento di messa in sicurezza operato dai vigili del fuocoMONTECAROTTO – Intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi poco dopo le 12. Sicurezza sulla SS47, al via la rimozione delle piante pericolanti: strade chiuseMercoledì 11 marzo la galleria di svincolo “Trento Est” – al chilometro 126+550 della Strada Statale 47 della Valsugana, in località Ponte Alto –...