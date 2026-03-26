A causa delle condizioni di maltempo, con vento forte e rami spezzati, è stato attivato il piano di pronto intervento nel territorio comunale. Non si sono registrati disagi alla circolazione, grazie alle operazioni di manutenzione condotte da squadre dedicate. La situazione viene monitorata costantemente, e non sono stati segnalati problemi alla viabilità fino a questo momento.

Gli operai comunali sgomberano le vie dai piccoli detriti causati dall'allerta meteo. Situazione sotto controllo nelle strade principali e nei parchi: domani fenomeni in esaurimento "Il maltempo bussa alla porta, ma Savignano risponde con prontezza. Nonostante l'allerta meteo che sta attraversando la regione, la situazione nel territorio comunale resta sotto controllo grazie al lavoro incessante delle squadre di manutenzione. Il materiale è stato raccolto dagli operai della squadra Manutenzione del Settore Lavori pubblici del Comune che ha provveduto a sgomberare marciapiedi e pubbliche vie. La viabilità nel territorio comunale risulta attualmente regolare. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Vento e rami spezzati, scatta il piano di pronto intervento: nessun disagio alla circolazione

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