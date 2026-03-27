San Marco Evangelista arrestato il pizzaiolo che vendeva pizze e cocaina | i dettagli del blitz

A San Marco Evangelista, un uomo di 52 anni è stato arrestato durante un blitz delle forze dell'ordine. La polizia ha sequestrato droga, tra cui cocaina e hashish, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento. In seguito all’operazione, il pizzaiolo è stato condotto in cella. L’intervento si è svolto in un’abitazione della zona, dove sono stati trovati e sequestrati gli stupefacenti e gli attrezzi.

Eseguito un arresto dai Carabinieri a San Marco Evangelista. Un pizzaiolo di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza di reato per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso mentre cedeva cocaina a un acquirente, durante un servizio di controllo del territorio. Operazione dei Carabinieri: i fatti secondo la fonte ufficiale Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’intervento è scattato nel territorio di San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, durante un servizio di perlustrazione condotto dai militari della Stazione di San Nicola La Strada. Nel corso dell’attività, i carabinieri hanno notato il pizzaiolo, già conosciuto alle forze dell’ordine, mentre consegnava 0,30 grammi lordi di cocaina a un acquirente, ricevendo in cambio la somma di 20 euro. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - San Marco Evangelista, arrestato il pizzaiolo che vendeva pizze e cocaina: i dettagli del blitz Articoli correlati Leggi anche: San Marco Evangelista, pizzaiolo pusher sorpreso in flagrante: arrestato dai carabinieri Spacciatore arrestato in paese: vendeva cocaina vicino alla chiesaAveva appena ceduto una dose di cocaina a un cliente quando è stato arrestato in flagranza dalla Polizia Locale della Valtrompia, a pochi passi dalla... Contenuti e approfondimenti su San Marco Evangelista Temi più discussi: Cocaina nascosta in casa: 64enne arrestato a San Marco Evangelista; Blitz antidroga a San Marco Evangelista: arrestato 64enne con oltre 50 grammi di cocaina; Militare casertano 43enne muore in un incidente stradale. Pizzaiolo arrestato per spaccio: sequestrati droga e bilancinoArrestato in flagranza di reato un pizzaiolo 52enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta ne ... casertanews.it Pizzaiolo pusher arrestato in provincia di CasertaIeri sera i carabinieri di San Nicola La Strada hanno arrestato un 52enne, pizzaiolo, per detenzione e cessione di stupefacenti. cronachedellacampania.it CELEBRAZIONE PASQUALE INTERFORZE. Oggi, nella basilica cattedrale di San Marco Evangelista a Venezia, il Patriarca Francesco ha presieduto la Santa Messa per Forze Armate in vista delle celebrazioni pasquali. Il servizio liturgico e il canto sono stati - facebook.com facebook