La Sagra di san Marco evangelista in Borgo Venezia

La Sagra di San Marco Evangelista in Borgo Venezia si svolge quest’anno come ogni primavera, portando nel quartiere quattro giorni di eventi. L’appuntamento, noto come San Marco in Festa, coinvolge la comunità locale con momenti dedicati alla musica, alle tradizioni e alla socialità. La manifestazione si ripete annualmente, offrendo un’occasione di incontro per residenti e visitatori. Durante le giornate vengono organizzate diverse attività e spettacoli per tutti i gusti.