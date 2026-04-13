La Sagra di san Marco evangelista in Borgo Venezia
La Sagra di San Marco Evangelista in Borgo Venezia si svolge quest’anno come ogni primavera, portando nel quartiere quattro giorni di eventi. L’appuntamento, noto come San Marco in Festa, coinvolge la comunità locale con momenti dedicati alla musica, alle tradizioni e alla socialità. La manifestazione si ripete annualmente, offrendo un’occasione di incontro per residenti e visitatori. Durante le giornate vengono organizzate diverse attività e spettacoli per tutti i gusti.
Torna anche quest’anno San Marco in Festa, l’appuntamento primaverile che anima il quartiere con quattro giornate all’insegna della convivialità, della musica e delle tradizioni. Dal 23 al 26 aprile 2026, la sagra si conferma come uno degli eventi più attesi, capace di coinvolgere famiglie.🔗 Leggi su Veronasera.it
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