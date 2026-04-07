Sagra dei ‘rapunzli’ a San Giovanni in Galilea

Domenica a San Giovanni in Galilea si terrà la tradizionale sagra dei raperonzoli, organizzata dalla Pro Loco di Borghi, dal Museo e Biblioteca Renzi, dal Comune di Borghi e da un apposito comitato. La frazione si trova sul colle più alto del comune e ospiterà l’evento, che richiama ogni anno numerosi visitatori. La manifestazione si svolge incentrata sulla celebrazione di questa pianta, con attività e iniziative legate alla tradizione locale.

Tutti al lavoro per i ’rapunzli’. Domenica, a San Giovanni in Galilea, la storica frazione sul colle più alto del comune di Borghi, tornerà l’antica sagra dei raperonzoli, organizzata dalla Pro Loco di Borghi, Museo e Biblioteca Renzi, Comune di Borghi con l’apposito comitato. Intenso il programma. E’ possibile fare colazione al circolo Casa della Compagnia prima della passeggiata. Alle 10 camminata a San Giovanni in Galilea con partenza dalla Casa della Compagnia con Edgardo e Oriano lungo i sentieri del raperonzolo, l’amata radice difficile da reperire per la sua natura selvatica che nasce in calanchi umidi e poco ombreggianti. Alle 12 apertura stand gastronomico presso il piazzale delle Rocche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sagra dei ‘rapunzli’ a San Giovanni in Galilea Pet Therapy a scuola: un’esperienza formativa per gli studenti dei Licei Giovanni da San GiovanniArezzo, 12 febbraio 2026 – Un’esperienza intensa e coinvolgente ha visto protagoniste le classi prime del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo... Metal detector a scuola. Il parere della dirigente scolastica dei Licei Giovanni da San GiovanniArezzo, 02 febbraio 2026 – L’ipotesi dell’utilizzo dei metal detector negli istituti scolastici entra ufficialmente nel dibattito nazionale dopo i...