Sabato 25 aprile, nel palazzetto di Viale, si affrontano San Giorgio e Ripalta Cremasca in una partita valida per il girone B di serie B. La squadra di casa cerca la vittoria che potrebbe portarla in serie A3, mentre gli ospiti cercano di mantenere vive le possibilità di promozione. La partita rappresenta un momento cruciale per entrambe le formazioni in questa fase della stagione.

? Cosa sapere San Giorgio e Ripalta Cremasca si sfidano sabato 25 aprile nel palazzetto di Viale.. La seconda del girone B punta al match point per la promozione in A3.. Sabato 25 aprile 2026, alle ore 18:00, il palazzetto di viale ospita la sfida tra la Pallavolo San Giorgio e la Cr Transport Ripalta Cremasca per la terz’ultima giornata della Serie B1. Il contesto vede la squadra piacentina impegnata nella penultima prova casalinga della stagione, con l’obiettivo di blindare la propria posizione in classifica. Le giallobiancoblù arrivano a questo appuntamento dopo aver ottenuto due punti nelle ultime due trasferte disputate. La sfida assume un rilievo particolare per la formazione lombarda, seconda forza del girone B, che punta al match point decisivo per ottenere la promozione in A3.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Giorgio sfida la Ripalta: scontro decisivo per la promozione

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