Samsung in crisi | il rischio di una perdita storica nel 2026

Secondo un dirigente di Samsung, c’è il rischio che la divisione mobile dell’azienda possa registrare una perdita netta significativa nel corso dell’anno fiscale 2026. La notizia è stata riportata in una comunicazione interna, in cui si fa riferimento a una possibile perdita storica per questa parte del gruppo. La notizia ha attirato l’attenzione degli analisti e degli investitori, mentre l’azienda non ha ancora commentato pubblicamente la questione.

? Cosa sapere TM Roh segnala rischio perdita netta divisione mobile Samsung per l'anno fiscale 2026.. Rincari componenti memorie e concorrenza Apple minacciano i margini del comparto smartphone.. Il rischio di una perdita netta per l’intero anno fiscale 2026 mette in ginocchio la divisione mobile di Samsung, dopo le preoccupazioni trasmesse da TM Roh ai vertici aziendali riguardo la tenuta economica dell’unità MX. L’allarme lanciato dal responsabile della divisione mobile ha generato un forte turbamento all’interno del management, poiché l’eventualità che il comparto smartphone e wearable chiuda l’anno in negativo rappresenterebbe un precedente storico per il gruppo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Samsung in crisi: il rischio di una perdita storica nel 2026 DA PEPSI A SAMSUNG: L'ITALIANO CHE STA RIVOLUZIONANDO IL DESIGN! MAURO PORCINI passa dal BSMT! Notizie correlate Galaxy z fold wide segreto di samsung si mostra nel software di samsungun’analisi mirata del codice di One UI 9 evidenzia segnali significativi su un possibile nuovo formato pieghevole di samsung. Leggi anche: La testa di Krstovic, il cuore di una città: Atalanta, una rimonta storica nel segno di Ilicic Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Crisi delle RAM cosa sta succedendo e cosa cambia per Apple e Samsung; Samsung, divisione mobile in rosso per la prima volta causa crisi dei chip?; Samsung, la crisi degli smartphone, il boom dei semiconduttori: l’AI cambia gli equilibri del mercato; Samsung ed Apple crescono in un mercato smartphone che entra in crisi. Ricavi record per Samsung ma la divisione mobile potrebbe chiudere il 2026 in perditaSamsung vive un paradosso nel 2026: mentre la divisione semiconduttori vola grazie al caro-memorie, il settore Mobile rischia la prima perdita storica. Nonostante il successo dei Galaxy S26, l'impenna ... hwupgrade.it Samsung, la crisi degli smartphone, il boom dei semiconduttori: l’AI cambia gli equilibri del mercatoUna situazione apparentemente paradossale sta emergendo all’interno di Samsung. Da un lato, la divisione semiconduttori registra risultati record; dall’altro, quella mobile rischia per la prima volta ... cellulare-magazine.it Samsung. . La primavera chiama e @andreamainardiofficial risponde! Con Dual Cook Steam e AirFry di Samsung, le polpettine di pollo croccanti fuori e filanti dentro, accompagnate da una crema di piselli, sono la ricetta leggera perfetta senza rinunciare al g - facebook.com facebook Samsung Galaxy Book 6 Edge in arrivo con Snapdragon X2, ma solo da 16" x.com