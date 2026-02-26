La testa di Krstovic il cuore di una città | Atalanta una rimonta storica nel segno di Ilicic

Bergamo. L’immagine che verrà tramandata ai posteri della serata dell’Atalanta è quella del presidente Antonio Percassi circondato da giocatori, staff e dirigenti con un fazzoletto bianco in mano, macchiato di sangue. Quello che fino a pochi minuti prima avvolgeva la fronte di Nikola Krstovic, colpita dai tacchetti di Bensebaini nell’azione che ha fatto scaturire il calcio di rigore poi realizzato da Samardzic e che ha portato al delirio totale nerazzurro. Il montenegrino nella foto non c’è: era già stato trasportato in pronto soccorso per accertamenti sulle sue condizioni. Fisicamente non ottimali, ma a livello di umore sicuramente positive. “Il mio eroe” ha detto De Ketelaere, mentre Samardzic si è detto fiero del suo migliore amico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Temi più discussi: Krstovic è una maschera di sangue: il fallo killer al 98' regala gli ottavi di Champions all'Atalanta; Krstovic esulta prima del rigore di Samardzic, poi si ritrova col volto deturpato in spogliatoio; Clamoroso a Bergamo: scarpata in faccia a Krstovic, rosso a Bensebaini e calcio di rigore al 98' per l'Atalanta. Poi Samardzic regala la qualificazione a Palladino, cos'è successo; Le pagelle di Atalanta-Dortmund: Zappacosta imprendibile, Krstovic coraggioso.

