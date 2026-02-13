Galaxy z fold wide segreto di samsung si mostra nel software di samsung

Il Galaxy Z Fold Wide di Samsung si mostra nel software di Samsung, rivelando dettagli che fanno pensare a un nuovo formato pieghevole dell’azienda. Un’analisi approfondita del codice di One UI 9 ha evidenziato segnali chiari di un possibile dispositivo ancora più grande e versatile rispetto ai modelli attuali, con caratteristiche che potrebbero rivoluzionare il modo di usare il telefono. A distinguersi, in particolare, uno script nascosto che suggerisce una nuova configurazione dello schermo, mai vista prima sui pieghevoli Samsung.

un’analisi mirata del codice di One UI 9 evidenzia segnali significativi su un possibile nuovo formato pieghevole di samsung. l’indicazione principale riguarda una categoria di dispositivo denominata WideFoldModel, che sembrerebbe orientata a un’apertura orizzontale anziché tradizionalmente verticale, privilegiando un rapporto d’aspetto più ampio. si tratta di una filtrazione proveniente da una versione di test, non di una conferma ufficiale. widefold model: una nuova categoria per i foldable in sviluppo. dal contesto di sviluppo emerge una nuova etichetta di prodotto, WideFoldModel, associata a una possibile variante pieghevole. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

