Il panorama degli action narrativi sta per accogliere uno dei progetti più particolari e rischiosi degli ultimi anni. Samson: A Tyndalston Story, sviluppato da Liquid Swords, arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X e Series S a settembre, dopo il debutto su PC avvenuto ad aprile. Non è un titolo pensato per tutti. Qui non esistono scorciatoie, né margini di errore concessi al giocatore. Ogni scelta pesa, ogni decisione lascia un segno e soprattutto non esiste alcuna possibilità di tornare indietro. È proprio questa rigidità a definire l’identità del gioco, trasformandolo in un’esperienza più vicina a una sopravvivenza mentale che a un semplice action.🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Samson A Tyndalston Story: Il noir più brutale dell’anno sbarca su console

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