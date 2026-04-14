Hades 2 sbarca su console | Melinoe sfida Crono in un sequel epico

Il sequel di Hades, intitolato Hades 2, è ora disponibile su console PlayStation 5 e Xbox Series SX. Il gioco, sviluppato da Supergiant Games, porta sullo schermo nuove sfide e personaggi, tra cui Melinoe, mentre si svolge una trama che coinvolge anche Crono. Si tratta di un porting di alta qualità che arricchisce l’offerta per i giocatori su queste piattaforme.

Il sequel del celebre rogue-lite di Supergiant Games, Hades 2, è finalmente disponibile per i possessori di PlayStation 5 e Xbox Series SX, offrendo un’esperienza che si traduce in un porting di altissimo livello sulla piattaforma Sony. Dopo mesi di attesa, l’avventura di Melinoe approda sulle console domestiche con una fluidità tecnica impeccabile e un comparto estetico che conferma la supremazia stilistica dello studio californiano. L’evoluzione della narrazione tra il regno degli inferi e l’Olimpo. La trama di questo secondo capitolo si distacca nettamente dal dramma familiare vissuto da Zagreus nel primo titolo, proponendo un intreccio molto più stratificato e ricco di misteri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hades 2 sbarca su console: Melinoe sfida Crono in un sequel epico Gilead sbarca su Disney+: dal 8 aprile arrivano The Handmaid’s Tale e il sequel The TestamentsIl panorama dello streaming in Italia si arricchisce di uno dei titoli più iconici e premiati degli ultimi anni. Xbox è al lavoro su diversi modelli di console next gen, inclusa una console portatile?La prossima generazione Xbox prende forma e, secondo le ultime indiscrezioni, non si limiterà a una singola console tradizionale.