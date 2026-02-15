LIVE Alle 15 Parma-Verona | Cuesta con Valenti Sammarco ritrova Bella-Kotchap

Alle 15, Parma e Verona scendono in campo al Tardini dopo aver ottenuto punti importanti nelle ultime partite, con Cuesta che sostituisce Valenti e Sammarco che ritrova Bella-Kotchap. Il match, diretto da Pairetto, rappresenta un’occasione decisiva per entrambe le squadre: i veneti cercano di evitare l’ennesima sconfitta, mentre gli emiliani puntano a conquistare la prima vittoria casalinga del 2026.

(5-3-2) Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabè, Nicolussi Caviglia, Keita; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta (3-5-2) Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Edmundsson; Bradaric, Serdar, Al-Musrati, Niasse, Frese; Orban, Bowie. All. Sammarco La direzione del match è affidata a Pairetto, con gli assistenti Bahri ed El Filali. Il quarto assistente sarà Marinelli, al Var Paterna e Maresca. La partita sarà trasmessa su Dazn, anche in streaming. Per gli abbonati Sky con abbonamento a Zona Dazn, gara visibile anche sul canale 214 di Sky. Diretta testuale su Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Hellastadion, Verona – La squadra dell'Hellas Verona rischia di essere coinvolta nella zona retrocessione, perché la posizione in classifica resta critica con ancora molte partite da giocare.

Carlos Cuesta ha parlato alla vigilia di Parma Verona, spiegando che la squadra vuole mantenere fiducia e stabilità in vista della partita.

