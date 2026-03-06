Conferenza stampa Sammarco pre Bologna Verona | Bella-Kotchap e Slotsager sono out ma recuperiamo un titolare

Il tecnico degli scaligeri ha parlato alla vigilia della partita di campionato tra Bologna e Verona, sottolineando che Bella-Kotchap e Slotsager non saranno disponibili. Nonostante le assenze, ha confermato che un giocatore titolare sta recuperando e sarà a disposizione per la gara. La sfida tra le due squadre è tra le più attese del prossimo turno di Serie A.

Allegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid. Ecco la richiesta dell’allenatore Vergara svela: «A gennaio potevo andare via, ma sapevo di avere la stima di Conte. Pio Esposito è il futuro dell’Italia, non chiamateci più.» Vicario, la Juve e altre due squadre di Serie A sono alla finestra. Ecco la posizione del portiere italiano Cessione Di Gregorio, il portiere verso l’addio alla Juve: tre club interessati! Ecco il prezzo fissato da Comolli Allenamento Inter, torna Bonny! I dubbi di formazione di Chivu per il derby Saelemaekers a Dazn: «Ho sempre avuto un bel rapporto con Calhanoglu, la rivalità con l’Inter ci sarà sempre. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Conferenza stampa Sammarco pre Bologna Verona: «Bella-Kotchap e Slotsager sono out ma recuperiamo un titolare» Conferenza stampa Sammarco pre Parma Verona: «Le prestazioni passano dalla fatica. Attacco a tre ancora no, ecco chi recuperiamo per la sfida»Diomande incanta mezza Europa ma…Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Calciomercato Milan,... Verona, doppio stop in difesa: lesioni per Bella-Kotchap e Slotsager"Hellas Verona FC comunica che gli esami effettuati dal calciatore Armel Bella-Kotchap, uscito al 55’ della partita Hellas Verona-Napoli giocata... Approfondimenti e contenuti su Bologna Verona. Temi più discussi: Conferenza stampa: Paolo Sammarco; Programma giornaliero, allenamento e conferenza di Sammarco; Conferenze stampa 27^ giornata Serie A: le parole di tutti gli allenatori; Verso domenica Verona tante assenze Sammarco con Orban per l’ultima spiaggia. Verona, Sammarco prima del Bologna: Torna Belghali, nessuno ha tirato i remi in barcaL'Hellas Verona si appresta a far visita al Bologna di Vincenzo Italiano, squadra reduce da cinque vittorie consecutive fra campionato ed Europa. tuttomercatoweb.com Verona, parla Paolo Sammarco in vista del Bologna: segui la sua conferenza stampaL'Hellas Verona si appresta a far visita al Bologna di Vincenzo Italiano, squadra reduce da cinque vittorie consecutive fra campionato ed Europa. tuttomercatoweb.com Rassegna stampa - Tre giocatori rossoblù diffidati che dovranno evitare ammonizioni in Bologna-Verona. Ecco chi sono - facebook.com facebook #BFCVerona #BolognaVerona #BFC #BolognaFC1909 #Bologna #HellasVerona #Verona #Casteldebole #allenamento #Dallinga #Heggem #Miranda #calcio #SerieAEnilive x.com