Sammarco post Verona Lecce | Commessi diversi errori tecnici Futuro? Mi auguro che la proprietà abbia un programma!

Dopo il pareggio con il Lecce, l’allenatore dell’Hellas Verona ha commentato gli errori tecnici commessi dalla squadra durante la partita. Ha espresso la speranza che la proprietà abbia un piano per il futuro. Le sue parole sono arrivate in un momento di analisi sulla prestazione della squadra e sui prossimi passi da intraprendere. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle recenti partite della squadra e delle valutazioni interne.

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