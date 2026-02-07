Dopo il pareggio a reti inviolate contro il Pisa, il nuovo allenatore del Verona, Paolo Sammarco, si presenta con ottimismo. In conferenza stampa, Sammarco dichiara che la squadra ha giocatori di qualità e si aspetta che possano fare la differenza nelle prossime partite. Il tecnico commenta il risultato come frutto di un equilibrio tattico e di un attacco poco efficace da entrambe le parti.

Mercato Inter: Acerbi e De Vrij ai titoli di coda? C’è un nome in pole position per ringiovanire la difesa nerazzurra. Di chi si tratta Verona, parla Sammarco: «Abbiamo diversi giocatori di spessore e mi aspetto ci diano una grande mano. Sul futuro.» Pagelle Verona Pisa, vince l’equilibrio al Bentegodi! Orban bene ma non benissimo, delude Durosinmi. I VOTI Mbappé PSG, scoppia il caso! Il club ha otto giorni per saldare i 5,9 milioni dovuti al francese Goretzka in Serie A? Ha detto no a questo top club europeo, c’è una big italiana pronta a fiutare il colpo a parametro zero. L’indiscrezione Liverpool condannato a risarcire il Chelsea per il caso Rio Ngumoha: la ricostruzione di quanto è successo in Inghilterra! Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Pagelle Verona Pisa, vince l’equilibrio al Bentegodi! Orban bene ma non benissimo, delude Durosinmi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Verona, parla Sammarco: «Abbiamo diversi giocatori di spessore e mi aspetto ci diano una grande mano. Sul futuro…»

Approfondimenti su Verona Pisa

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Verona Pisa

Argomenti discussi: Crisi Hellas Verona, parla Zanzi: Progetto a lungo termine; Hellas Verona, Sammarco si presenta: Grande emozione. Akpa Akpro recupera, Valentini out; Hellas Verona, parla Zanzi: Preoccupato per la classifica, non per il progetto; Verona, Sammarco: Ho trovato grande consapevolezza e disponibilità.

Verona, Sammarco: Serve più personalità. Sul mio futuro...Intervistato ai microfoni di DAZN , Sammarco ha commentato così la prima partita in sella al suo Verona contro il Pisa. fantacalcio.it

Verona, Sammarco: Non ho ancora parlato con nessuno del mio futuroLe parole di Paolo Sammarco, allenatore dell'Hellas Verona, dopo lo 0-0 del Bentegodi contro il Pisa di Hiljemark ... gianlucadimarzio.com

B&B Day a Verona – 7 marzo gratis se prenoti anche il 6 o l’8 Per una notte all’anno, dormi gratis in un B&B e paghi solo per ciò che ami fare. Verona non ha bisogno di spiegarsi: parla nei suoi passi lenti, nelle pietre antiche, nel ritmo discreto dell’Adige. facebook

Verona, a Fieragricola si parla del virus dell'influenza aviaria. È tra le principali minacce per gli allevamenti veneti e mondiali. Quest’anno per contrastarlo è stato predisposto un piano vaccinale. x.com